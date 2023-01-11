快艇11日在主場以113比101擊退獨行俠，但是他們對獨行俠主將東契奇（Luka Doncic）毫無辦法，東契奇轟下43分11籃板7助攻，快艇球員只能用犯規和他拚，被東契奇21度站上罰球線（罰進16球）。這是東契奇生涯第8度對快艇突破40分大關，超越了布萊恩（Kobe Bryant）、杜蘭特（Kevin Durant）共同保有的7場40分紀錄！

布萊恩生涯都效力洛杉磯湖人，與同城的快艇經常交手，杜蘭特大部分生涯都在西區，效力過雷霆、勇士，與快艇多次交手留下赫赫戰績。此外勇士柯瑞（Stephen Curry）也有6次對快艇拿下40分。東契奇今年才23歲（2月底滿24歲），至今對戰快艇13戰竟有8戰飆出40分，取得場均31.7分的驚人成績，可謂快艇破壞者。

千禧年後的湖人王朝與布萊恩活躍的期間，快艇只是很弱的球隊，2011-12球季的快艇才開始由弱轉強，東契奇一直都是對抗已經成為強隊的快艇，近年還有名將里歐納德（Kawhi Leonard）、保羅喬治（Paul George）在陣中。

此戰快艇里歐納德打出極高的效能，12投9中砍下33分，12次罰球俱中，他從去年12月底以來，上場時間開始增加到35分鐘。里歐納德本季從來沒有連續上陣4場比賽，連打3場之後必定會休兵1場。