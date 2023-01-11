潮州鎮90歲黃姓老翁長年獨居，生活無法自理，日前他不慎跌倒坐在家門口無法起身，幸四林派出所警員執行家戶訪查時及時發現、予以協助。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

潮州鎮90歲黃姓老翁長年獨居，平日雖有人代送餐，但因行動不便根本無法自行飲食，生活更是不能自理，導致老鼠、蟑螂、蜘蛛、螞蟻爬滿房，屋內惡臭難聞，日前他不慎跌倒坐在家門口無法起身，幸四林派出所警員執行家戶訪查時及時發現，除將黃翁送醫外也通報社會安全網予以協助。

潮州警分局指出，日前四林派出所警員林卲穎執行家戶訪查勤務時，發現獨居的黃翁跌坐在家門口、許久無法起身，當下他立即通報所長謝東呈、警員黃策暉及所內志工，請求到場支援攙扶黃翁至輪椅上，並幫助穿著衣褲及購買泡麵果腹。

警方說，黃翁長年行動不便，所以平時雖有人代送餐，卻已無法自行飲食，生活也無法自理，導致生出許多老鼠、蟑螂、蜘蛛、螞蟻等，使得屋內惡臭難聞。

經警方初步檢視，黃翁的房屋破損不堪，評估該環境不適合居住，且電線雜亂有走火的危險，因此在協助黃翁換穿保暖衣物後，除將他送醫救治外，也馬上通報社會安全網事件，建議縣府社會處能派員訪視評估黃翁，警方說，希望能協助他被安置在適當的場所，以防止發生憾事。