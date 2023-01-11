迎接兔年到來，滙豐（台灣）商業銀行特別推出「Happy兔gether、Travel兔gether迎春加碼活動」。隨著出國熱潮再起，滙豐銀行祭出超級實用且可愛爆表的獨家聯名行李箱保護套、日／韓來回機票免費兌換券及消費加碼回饋等超值大禮，滿足卡友新春報復性旅遊的出國需求。

滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁黃至弘表示：「目前多國入境防疫措施鬆綁，近幾個月國人出國人數快速增加，我們預期在農曆春節與寒假期間，出國人次將再節節上升。滙豐銀行重視卡友的需求，在新的一年推出一系列刷卡加碼優惠，助卡友出國旅遊一臂之力，一同迎接2023年的全新開始。」

根據交通部觀光局最新統計，在今年10月台灣邊境解封後，出國人數大量增加，從9月解封前的126864人，翻倍成長到11月的276570人；11月的出國人數較去年同期更是飆升了11倍。

看準旅遊商機跳躍性成長，滙豐銀行自2023年1月1日至2023年3月31日止，針對匯鑽卡、旅人卡與現金回饋御璽卡卡友推出迎春加碼活動，持匯鑽卡、旅人卡與現金回饋御璽卡新增任一期帳單國外或外幣消費達新台幣16800元，正卡登錄享限量ㄇㄚˊ幾兔獨家聯名行李箱保護套一件。

符合活動資格，持滙豐匯鑽卡消費可獲「淺草寺版」保護套；持滙豐旅人卡（含旅人無限卡、旅人御璽卡與旅人輕旅卡） 消費可獲「心齋橋版」保護套；持現金回饋御璽卡消費可獲「富士山版」保護套。

除此之外，指定卡別新增國外或外幣消費門檻各自累積，不得跨卡別累積，每正卡人每卡別限獲贈一件；各卡分別達檻，集滿三款也沒問題。