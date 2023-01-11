這年頭當貓也要有KPI！有男子拍下一處社區的公告PO上網，其內容寫著「感謝橘貓111年滅鼠15隻」，並放上該貓咪的英姿，對此男子也稱讚滅鼠有功的貓咪「橘貓人，我的超人」，而這些照片也讓網友感到十分有趣，引起討論，並稱讚橘貓「專治地方壞鼠叔」、「社區好貓好事代表」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳了3張照片，其照片內是一處社區牆外的公告，寫著「感謝橘貓111年滅鼠15隻」，而另外2張便是身手矯健，一年內抓了15隻老鼠的橘貓英姿；滅鼠有功的貓咪也被原PO大讚「橘貓人，我的超人」。

男子在一處社區拍下公告「感謝橘貓滅鼠15隻」PO網分享，引起廣大網友熱烈回應。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛留言表示「好讚，社區主委還不來加碼年終罐罐」、「下屆里長了啦」、「專治地方壞鼠叔」、「會抓老鼠的就是好貓」、「真正的英雄都躲在民間」、「年終拼業績的部份」、「沒打一張匾額『功在橘』，似乎有點說不過去」、「社區好貓好事代表」、「這年頭，當貓也要有KPI」。

另外，也有網友詢問「15隻怎麼算的？」，而原PO也幫忙解答「好像是牠都會集中放在旁邊停腳踏車的空地，也抓過鳥和松鼠，然後『15隻好像是低報』」，對此網友回應表示「這是已確認擊殺數，未證實的還不知道多少對吧」、「以前我家外面的貓也是，我餵牠們，報答就是老鼠頭在我家門前排排站」。