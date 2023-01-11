印尼總統佐科威今天在演說中對印尼政府過去侵犯人權的迫害行動，表達遺憾之意，其中包括1960年代反共大屠殺以及1990年代末期示威學生失蹤案。

1960年代中期，印尼各地超過50萬左派人士遭屠殺，蘇哈托（Suharto）的長期獨裁統治就此展開。蘇哈托反共立場堅定，持續數十年。

反共清洗導致印尼共產黨（Indonesian Communist Party）垮台，印尼共產黨一度是全球第三大共產黨，僅次於中國和蘇聯。

佐科威（Joko Widodo）今天在首都雅加達發表演說時指出：「秉持理解和誠摯的心，我身為國家領導人，坦承過去發生數起大規模侵犯人權事件，我對此深表遺憾。」

「對於這些受害者和他們的家人，我深表同情，感同身受。」

他說，政府將努力「替受害者平反」。他未排除司法解決方案，也未具體說明政府相關作法。

佐科威也提到1998年大型街頭抗議活動中，許多遭謀殺或被綁架的示威學生和抗議人士。這波抗議潮導致蘇哈托30年的獨裁統治結束。

佐科威還臚列其他10件過去迫害人權的事件，這些事件發生佐科威上台前，從1960年代到2000年代初期。這些事件是根據佐科威去年下令成立一個委員會調查的結果。

人權團體指出，佐科威僅表遺憾，就和在他之前的印尼領導人一樣，這樣不夠。

國際特赦組織（Amnesty International）印尼分會會長哈密德（Usman Hamid）告訴法新社：「僅是承認還不夠。不應只有遺憾，還必須道歉。」他指出，政府應該透過法院處理這些迫害人權的問題。