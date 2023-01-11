材料-KY（4763）去年在本業、業外處分土地進補加持下，前三季EPS達15.47元。因近期股價連漲創新高，達公布注意交易資訊標準，公告自結財務數字；去年11月稅前盈餘1.61億元，年增268％，稅後純益1.35億元，年增204％，EPS 2.23元，年增190％。

材料-KY去年12月營收年增44.94％，第四季營收12.28億元，創單季新高，季增2.6％，年成長59.69％，全年營收42.69億元，年增57％，創新高紀錄。大陸醋酸報價近期走跌，有利原料成本降低，毛利率提升。

受惠絲束、醋片需求強勁配合新產能開出，材料-KY樂觀看待今年營運，目前訂單能見度持穩，營運可望延續雙位數增長。

分析師指出，國際醋酸纖維大廠市占率分別達3成塞拉尼斯（Celanese）、Eastman因絲束產能尚未恢復，宣布調漲今年第一季部份合約價，材料-KY跟進調漲部份產品合約價，加上持續增加絲束產能，今年3、4月計劃完成8,000噸、9,000噸的產能擴增，營運展望明朗，激勵近期股價強勢攀高。

材料-KY為醋酸纖維絲束一貫廠，旗下絲束年產能2萬噸，營收比約63％；醋片年產3萬噸，營收比約32％；醋酐廠設計年產能6萬噸，營收比5％。因應需求與營運成長，今年3、4月進行8,000噸、9,000噸，合計1.7萬噸絲束產能擴增。