42歲港星楊思琦，22年前一舉奪下「香港小姐」冠軍踏入演藝圈，亮麗外貌和火辣曼妙的身材，讓她一夕爆紅，沒想到2012年爆出未婚生女，一度被經紀公司冷凍，幸好後來順利找到真愛，2019年甜嫁圈外男友並生下1子，日前她拍戲過程驚傳發生意外，左眼遭到玩具手槍重擊，險些失去視力。

近年來楊思琦專注在大陸拍戲，卻爆發片場意外，與她演對手戲的演員用力過猛，不慎傷及她的左眼，考量到導演沒有喊卡，只能強忍不適完成表演，她事後在IG上傳一段影片，畫面中的她，卸妝後左眼周圍出現明顯瘀青的狀況，看起來傷勢不輕，據悉，道具手槍差一公分就會傷及眼球，導致失明，貼文中，她稱自己是「受傷的女人」，強調這絕對不是受傷妝，不曉得幾天才會好轉。

楊思琦的左眼險些失明。(圖/楊思琦 IG)

一番話曝光後，粉絲看得很心疼，在底下留言關心：「可以拿雞蛋敷臉」、「被人打到呀，得好好休養喔」、「思琦妹妹要保重」、「傷到這個位置真的好危險，再一點點就會傷及眼球」、「加油！得好好照顧自己，才能照顧小孩們呀」、「看起來真的慘！」、「希望不會毀容，望早日康復。」