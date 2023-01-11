國民黨今在中央黨部舉辦年終歲末感恩餐會及摸彩，席開21桌感謝黨工辛勞。黨主席朱立倫致詞時表示，今天是感恩時刻，國民黨沒辦法像民進黨有無限社會與行政資源，但在最艱苦、艱難環境下，感謝黨工仍願意將士用命，一起努力。（周志豪攝）

國民黨今在中央黨部舉辦年終歲末感恩餐會及摸彩，席開21桌感謝黨工辛勞。黨主席朱立倫致詞時表示，今天是感恩時刻，國民黨沒辦法像民進黨有無限社會與行政資源，但在最艱苦、艱難環境下，感謝黨工仍願意將士用命，一起努力。

朱立倫說，過去因為疫情與黨內氣氛低迷，現在疫情逐漸過去，陰霾也逐漸散去，去年底九合一選舉有一些成果，本周台北市立委補選也平安過關、勝選。

朱立倫說，國民黨是最愛台灣的政黨，最為民主自由努力的政黨，要堅持走對的路，跟台灣人民站在一起；提名對的人，讓社會大眾肯定的中道理性務實穩健，實實在在好好做事情的政黨。

朱立倫表示，國民黨是大家庭，感謝歷屆主席大家努力；重申未來國民黨要團結一致、無私無我，放下自我，以大局為重就能勝選。

朱立倫也對與會黨工表示，抱歉沒有辦法給大家豐厚的年終獎金或尾牙，但至少有這一份心意，所有同志大家一起共聚一堂，但也提到今天歷任黨主席都有提供摸彩品感謝黨工，總計摸彩品項超過200項，一定人人有獎。

據了解，今天摸彩最大獎項為朱立倫提供的1萬元賣場禮券，以及副主席連勝文加碼的1萬元現金。朱立倫說，吃完尾牙就要告別虎年，迎向兔年，共同慶祝迎接新的一年。

外傳國民黨年終只送黨工酸菜，朱立倫說，之前送黨工一人一箱酸菜，特別感謝雲林農會贊助，「不是主席送給大家」，但如果未來還有任何好的產品送給黨中央，黨也會繼續跟黨工一起分享。