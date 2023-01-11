農曆春節將至，許多民眾過年前都會在家貼上春聯，桃園市楊梅區富岡地方創生基地「富富小山岡」，為讓民眾體驗春聯版印DIY，13日邀請在地達人教學，帶領富岡居民參與特別的印製春聯，增添年節趣味氣氛。

富岡創生協力隊以富富小山岡為基地，培訓青年成為富岡導覽員，規畫輕旅行遊程，也販售在地特色商品，長期推動地方創生活動。農曆過年即將到來，許多社區都舉辦揮毫寫春聯活動，為讓民眾體驗不一樣的春聯DIY，今年富岡創生協力隊與在地手工藝達人鄭玉歲合作，規畫版印創意春聯活動。

富岡創生協力隊表示，鄭玉歲常製作風車或搖鈴等竹製古早童玩，靈巧手藝在地方非常有名，這次她花費約2周，設計多款具新年氣息的拓印版型，包括喜氣滿滿的「大家恭喜」、方形與元寶形的「招財進寶」，還有最具代表性的「福」字與「富貴平安」等。

活動於13日下午2至4時登場，分2場進行，每場開放20人參加，將收取100元體驗費，內含贈送一張「大家恭喜」長條春聯，另印製一張單字或疊字正方形春聯，有意參加的民眾可至富富小山岡臉書專頁查詢並線上報名。

富岡創生協力隊說，印製與書寫春聯感覺大不同，歡迎富岡居民一起來富岡老屋內，體驗手工印製春聯，為家裡佈置年節氣氛。

此外，今年桃園燈會將於2月上旬在楊梅富岡登場，富岡創生協力隊也預告，屆時會搭配燈會推出導覽相關活動，大家可隨時關注臉書專頁活動訊息。