白河榮民之家副主任彭松鶴（左）特別致贈感謝狀給蔡衍明愛心基金會主任周哲仁（右）。（張毓翎攝）

蔡衍明愛心基金會舉辦「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，11日到台南白河榮民之家，邀請4組歌手輪番上陣，獻唱《梁祝樓台會》等多首經典老歌，曲到動人處，台下有人揮舞雙手、有的點頭哼唱，無不聽得如癡如醉。

蔡衍明愛心基金會辦理「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會行之多年，走訪多處的榮民之家，過去以中部、北部為主，但基金會希望把愛傳送到全台，因此去年從10月開始，陸續在彰化、雲林、台南地區舉行，之後也計畫在農曆年後到高雄舉辦。

農曆年前夕，主辦單位特別致贈護膝給住民。（張毓翎攝）

蔡衍明愛心基金會舉辦「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，11日到台南白河榮民之家，邀請4組歌手輪番上陣。（張毓翎攝）

長輩隨著輕快的歌聲樂開懷。（張毓翎攝）

今天受邀的歌手貝蒂、康雅嵐、劉明珠、高芊蘋盛裝打扮，依序上台演唱，有時表演到一半，還會下台與長者互動，讓不少長輩樂開懷；其中，劉明珠詮釋歌后鳳飛飛的歌曲《好好愛我》、《流水年華》時，模仿鳳飛飛戴上亮麗的帽子，引來台下觀眾拍手叫好，氣氛熱鬧歡樂。

而演唱會開始前，白河榮民之家副主任彭松鶴特別致贈感謝狀給蔡衍明愛心基金會主任周哲仁；彭松鶴說，他代表白河榮民之家，向蔡衍明愛心基金會及來獻唱的歌手們說聲「謝謝！」，用多首經典的歌曲，在年節前，讓榮民伯伯、阿姨們內心溫暖和快樂，身心靈都很健康、充實。