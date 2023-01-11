資深女星王彩樺演藝事業橫跨戲劇、綜藝、主持和唱片，讓她擁有「台灣濱崎步」的美名，總是笑臉迎人的王彩樺，還是演藝圈的美魔女代表，多年來仍維持好身材和臉蛋，完全不像是53歲的熟女，她今（11日）曬出與林志玲尪AKIRA的親密合照，抓拍角度卻讓他看起來很路人，與平常帥氣模樣有些落差。

王彩樺今（11日）在facebook發文：「謝謝國民姐夫AKIRA，這麼貼心每天錄影一整天很辛苦了，還幫長輩偶（我）按摩，實在是太貼心了」，並大讚對方「人好、心好、又細心，又充滿正能量，永遠支持國民姐夫」，林志玲老公AKIRA外型帥氣，時常穿著西裝示人，給人成熟穩重的大叔形象，不過在王彩樺貼出照片中，AKIRA穿著休閒，頭髮看起來沒有打理的樣子，張開嘴巴的表情似乎是在說話時意外被拍，整個人帥度大減，不仔細看還以為是路人，也撞臉另一位日本男星森田剛。

照片中AKIRA將手搭在王彩樺肩膀上按摩，她露出微笑看起來十分享受，不少網友留言：「姐好幸福喔！」、「國民姐夫好帥哦！好壯。」有人驚訝認不出直呼「真的假的？！」照片一曝光就掀起網友討論，兩人在實境秀《神秘五金行》中擔任明星嘉賓，需要化身五金行職人，學習水電、木工、油漆等技能，並到民眾家中幫助修繕，節目選在台南開拍，幾位藝人都與台南有著淵源，AKIRA是台南女婿，他知道能透過節目幫助台南鄉親後，二話不說決定參與演出。