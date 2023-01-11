世界展望會中區處處長胡婉雯表示，今年紅包傳愛活動的紅包也僅募到4成，如何更精準的幫助弱勢成為課題，透過白米、麵條此類實物捐贈，對於弱勢家庭都是非常即時可以救命的物資。（潘虹恩攝）

中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會自2021年開始與世界展望會合作，舉辦紅包傳愛系列活動，幫助孩童安穩就學、健康成長，11日下午3時於北區中正公園舉辦物資捐贈儀式，提供新鍋具、清潔用品、白米、麵食與年節食物等物資給弱勢家庭，盼讓弱勢家庭平安過好年。

中國附醫行政副院長楊麗慧說，中國附醫與世界展望會合作到第3個年頭，過去因疫情關係，注意到偏鄉地區教育資源不足，曾捐助30台筆記型電腦讓弱勢孩童不受停課影響，更持續投入孩童課後輔導據點，協助建置數位電腦教室，提供好的學習環境；今年新年過得早，特別準備過年物資，如新鍋子、清潔用具、米、油、罐頭、年節食物等，希望幫助弱勢家庭平安過好年，喚起社會大眾對弱勢家庭的關注。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪說，為了延續父親林增連樂善好施的精神，響應對弱勢族群的照顧，希望能緊急支應偏鄉弱勢家庭的迫切需要，用愛陪伴大家過好年；物資每年送的都不一樣，會按照當時需要的情形，但無論送電腦、送物資、送年菜，其實都是要送愛，希望讓需要的人得到溫暖，讓他們有力量面對碰到的困境。

世界展望會中區處處長胡婉雯表示，世界展望會幫助近5000個家庭中，平常繳納房租、水電就常入不敷出，受到大環境影響，今年紅包傳愛活動紅包也僅募到4成，如何更精準的幫助弱勢成為課題；透過白米、麵條此類實物捐贈，對於弱勢家庭都是非常即時、可以救命的物資，希望透過這樣的方式繼續關心弱勢家庭。

胡婉雯說，世界展望會今年合力為4萬1000名學齡孩童提供助學金、為5300名兒童提供營養扶助金和送餐服務、為2700戶急難與特殊景況家庭紓困，以及協助4400位青少年、家長學習就業技能以自足自立，感謝愛心企業拋磚引玉響應展望會的捐款。