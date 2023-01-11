元月起多檔台股ETF即將配息，預計單次配息率自1.24％到3.1％左右，儘管台股指數狹幅區間盤整，但想先賺一筆紅包錢不難，建議趁早把握機會，在1月底前入手投資台股ETF，便有機會參與ETF除息列車，搶先取得這部分配息。

法人認為，今年農曆過年來得早，17日台股封關前仍有機會期待一波中小型股反彈行情，然而隨著財報公布的消息面好壞參半，科技庫存調整仍在進行，今年景氣可望先蹲後跳，投資人可利用ETF先行參與台股投資，先將配息入手。

元月季配息的4檔台股ETF包括: 富蘭克林華美FT台灣smart ETF（00905）、永豐台灣ESG（00888）、新光台灣半導體30（00904）、中信台灣智慧50（00912）等。其中，以富蘭克林華美FT台灣smart ETF（00905）單次配息殖利率最高，接近3.1％，最後進場日是1月31日收盤前，就有機會於3月6日收到股息發放。

元月配息ETF列車中，最值得注意的是去年成立後，首次參與配息的「富蘭克林華美FT台灣smart ETF （00905）」首次公告除息日為2月1日，每單位配息0.27元，若以1月11日收盤價初步計算，股息殖利率為3％以上，實際上配發金額以30日二次公告為準，預計收益分配發放日為3月6日，最晚1月底（31日）前投資可參與配息。

儘管各大外資機構對於全球上半年景氣看法都偏向保守，但銀行財富管理處則認為，台灣市場由於股利率相對各成熟市場高，企業現金流穩定，加上疫情後復甦商機成長，經濟發展也具一定的韌性，故對於台股表現仍深具信心，也建議客戶在風險控管下，應該有一部份台股投資部位，不妨適度納入高息ETF投資，可為每季增添一筆股息收益的機會。

富蘭克林華美FT台灣smart ETF（00905）該檔ETF去年成立，並訴求智慧新「存股」，以「漲時重勢、跌時重質」為目標；採多因子智慧選股策略投資台股，該ETF利用「品質、價值及動能」模型，篩選台股數千檔股票中約160檔個股為投資標的，每季皆動態調整，汰弱留強個股，進行中長期投資布局，相當值得持續關注。