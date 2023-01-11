為了推動台灣影視、文學等文化內容，讓台灣與世界接軌，成為亞洲青春、星光、音樂的影視潮流中心，遠傳電信攜手群星瑞智、霹靂國際多媒體、宏達數位影業三大國際重量級團隊成立「米神國際股份有限公司」，將致力於高品質的台灣影視內容製作及投資。

遠傳電信總經理井琪表示，IP投資已成目前市場主流，台灣影視產業目前在IP市場發展出很成功的商業模式。遠傳電信與強而有力的合作夥伴聯手成立「米神國際」，善用各方專長，將以「打造IP」的策略方向，除了扶植本土影視產業創造出更多優質且多元內容，也更好掌握主流內容趨勢，讓用戶享受到精彩的影劇作品，同時期望將優質內容帶到世界舞台，讓台灣的影劇內容在海外占有重要的一席之地，成為內容市場的領先者。」

OTT以內容為王，在全產業競爭白熱化下，單純擴充片量並不足以牢牢抓住觀眾眼球，要刺激用戶持續付費，獨特內容是重要的關鍵。OTT平台多以購買獨家授權內容吸引用戶訂閱，但強勢內容的採購金額逐年提升，且獨家IP衍生的商機不在平台方，「打造全新IP」對平台、對台灣影視產業都將是正向發展。

根據資誠調查報告「2021全球與台灣娛樂暨媒體業展望報告」顯示，2020年台灣媒體與娛樂產業市值達164億美元，預計到2025年可達182億美元。遠傳近年啟動原創IP投資策略，與台灣優秀創作團隊合作，推出一系列優質作品，例如天團玖壹壹的多視角真人實境秀《極島冒險》、攜手公視出品全新微科幻影集《你的婚姻不是你的婚姻》，皆引起觀眾熱烈討論。遠傳今年將加速內容策略佈局，從主要購片方轉而成為投資方，擴大至整合製作公司、影視上下游產業，藉以拓展IP內容商機發展範疇，不只讓平台播放自己投資的戲劇，透過掌握IP版權銷售與生態圈發展，來增加獲利空間，也提供觀眾更多元的戲劇內容，同時讓影視產業、影視平台間產生正向循環。

米神國際由遠傳電信與群星瑞智、霹靂國際多媒體、宏達數位影業合資成立，遠傳擁有超過700萬用戶、深知用戶需求，且具備網路技術與行銷業務、大數據應用能力，以及遠傳friDay影音串流平台與國際電信聯盟等資源。

群星瑞智是台灣唯一橫跨電影、戲劇、 綜藝之製作公司，在跨影視綜藝國際成功經驗，製作過締造票房紀錄的電影《那些年﹐我們一起追的女孩》及多部賣座的偶像劇《流星花園》、《轉角遇到愛》、《惡魔在身邊》，在戲劇、電影製作、資源整合與行銷能力方面均有超過10年以上之豐富經驗。

霹靂國際多媒體不但可謂台灣布袋戲之光，且橫跨30年的霹靂宇宙，擁有IP轉化及衍生商務發展的完整經驗與推動流程。由黃文章(黃強華)、黃文擇兄弟攜手創立，為國內首家上櫃的文創業者，擁有台灣最具代表性的智慧財產權《霹靂布袋戲》。

宏達數位影業為法國知名導演盧貝松認可的國際技術團隊，擁有國際級影視製作技術與器材設備，專注於全數位化影像製作，參與作品達近3,800件，包含電影《月老》、《消失的情人節》、《返校》等。

米神國際結合市場敏銳度、國際思維與企業級商務能力，由偶像劇教母柴智屏擔任米神國際董事長兼執行長，邀請知名導演兼編劇徐譽庭、導演張榮吉分別擔任創意長與電影總監，營運長則由擁有企業級商務背景、來自遠傳電信的呂筑君擔任。

米神國際以推動台灣影視、文學等文化內容與世界接軌為目標，讓台灣重新成為亞洲青春、星光、音樂的影視潮流中心，不只集結優秀演員與製作團隊，更攜手海外國際娛樂製作公司，推出多元題材與跨界精彩華語作品，包含藍正龍執導的《成功補習班》，打造出純愛勵志系BL電影；於米神國際擔任「創意長」、編導雙棲的徐譽庭，繼《誰先愛上他的》、《我沒有談的那場戀愛》後，與金獎導演許智彥再度攜手合作，將於今年推出戲劇作品《抓隻蝴蝶到夢裡》；在米神國際擔任「電影總監」的導演張榮吉，則將執導電影《不老騎士》、並監製韓國最成功IP改編、全新華語戲劇《我的野蠻女友》，更攜手CJ ENM Hong Kong打造全新華語版《我們的藍調時光》，多部精彩作品的改編絕對讓觀眾耳目一新，勢必將在台灣掀起一波華語影劇熱潮。