士林分署查封各類酒品。（執行署提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

高雄分署查封車輛。（執行署提供）

適逢歲末春節期間，民眾尾牙聚會、餐敘，酒後駕車機率增高，法務部行政執行署為配合政府「酒駕零容忍」政策，指示全國13分署自去年12月20日起至今天為止，強力執行酒、毒駕罰鍰案件專案，共計執行2866案，執行金額5519萬9111元，充分展現遏止酒駕決心。

行政執行署表示，本次專案執行期間，總計共出動執行人員2084人次，查封土地594筆、建物108間、汽車9部、機車3輛，其他動產或股票129件、限制出境25人，含全部清償、分期繳納及經查扣財產之有效執行件數2866件，有效執行金額5519萬9111元。

其中，台北分署執行王姓民眾吸毒騎車累犯總共遭裁罰27萬元，分署查封其北市中華路房屋。家人擔心房屋會被拍賣，便將欠款全部繳清。

士林分署執行潘姓民眾拒絕酒測累犯遭裁罰18萬元，分署查得義務人經營一家日式食堂，遂由行政執行官帶隊至食堂現場執行，共查扣現金1萬1530元、2瓶格蘭登威士忌、2瓶清酒及40幾瓶臺灣啤酒後，辦理分期繳納。

高雄分署執行郭姓民眾吸毒駕車遭裁罰12萬元，分署打算查封其賓士汽車之際，郭自知無法規避，便將罰鍰繳清。

執行署強調，將持續從嚴從速強力執行酒駕裁罰案件，以杜絕酒駕事件發生。並再度呼籲民眾，下周進入春節連假，務必牢記「喝酒不開車、開車不喝酒」，平安過好年。

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