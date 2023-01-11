頭份市長羅雪珠11日致贈百歲人瑞春節敬老金。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠11日致贈百歲人瑞春節敬老金。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠11日致贈百歲人瑞春節敬老金。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

春節屆臨，為表達對長輩之關懷，弘揚敬老美德，頭份市長羅雪珠、代表會主席温宜靜、市民代表及里長，11日前往市內多名百歲人瑞府上，致贈春節敬老禮金，表達對長者的照顧與關懷。

頭份市公所每逢春節、端午節及中秋節，都會發放敬老禮金給年滿80歲並設籍頭份一年以上之長者，今年春節敬老禮金共發放3383位長者，禮金將於元月18日轉入符合資格的長者帳戶內，未提供帳戶者則由里長或里幹事陸續送達。

這次頭份市百歲人瑞有上埔里黃鍾滿妹女士、尖山里曾徐阿梅女士、東庄里高謝雲妹女士、東庄里張亥水先生、新華里謝宋七妹女士、新華里江金彩先生、頭份里賴倪華妹女士、濫坑里黃巫桃妹女士、濫坑里黃洪緞妹女士、蟠桃里徐黃新妹等10位。考量疫情安全及長輩健康，經洽各長輩家屬討論，其中5位長輩由市長親自致贈禮金及禮盒，祝福長輩平安、長壽。

居住在新華里的謝宋七妹女士，一生勤儉持家，年輕時從事農務，種植芋頭、番薯以及幫忙農家曬穀來貼補家用；年近八旬還至阿里山幫忙採茶，直到九十歲才退休，退休後仍到附近的菜園種菜，家人笑說：「阿婆根本閒不住！」性格開朗的謝宋七妹女士樂於分享她的生活故事，除了辛勤勞動，飲食清淡及吃素也是她身體健康的長壽秘訣。

防疫措施漸漸放寬，羅雪珠市長也呼籲市民可施打疫苗追加劑，倘符合公費流感疫苗施打標準也盡快接種，並且多關心家中長輩，協助長輩每日健康檢測，盼與市民一同健健康康過好年。