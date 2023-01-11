韓星朱智勛今（11）日抵台，此次來台是繼2019的粉絲見面會之後相隔三年多第五度造訪台灣，曾於2017年為拍攝電影《北風》來台Long Stay的他，明日安排私人行程，將於後天（13日）晚間六點左右現身於DIOR台北旗艦店開幕酒會，屆時將與人氣泰星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）、徐若瑄、柯佳嬿、王淨、林柏宏、林哲熹、曾敬驊等台灣明星一同共襄盛舉。
此次朱智勛行程低調到家，不論是航班資訊、機場時尚的搭配等，都以最低調的規格進行，此次現身機場，他以黑、白、灰色調為主軸，上身以白T搭配DIOR黑色印花羽絨外套，腳上的鞋款則是黑色撞色咖啡色系的休閒運動鞋，整套造型最為出挑的則是同樣出自DIOR設計的灰白色灰色CD DIAMOND印花帆布雙肩背包，低調休閒的裝扮難掩男神魅力。
朱智勳此次台灣行，明日將是私人行程，並將於後天（13日）出席DIOR台北101旗艦店開幕酒會，預計週六走貴賓通關離台，航班也不對外公開。
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