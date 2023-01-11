證交所統計，上市公司去年（111）營收首度突破40兆元大關、年增5.34％，其中，油電燃氣、半導體、航運等，居前三大成長產業，年增率各為33.98％、20.09％、18.91％，至於金融保險、光電、玻陶等則衰退最多，各年減31.47％、18.98％、14.39％。

本國及第一上市公司分別計895家及76家，共971家均已如期完成去年12月營收申報。證交所統計，上市公司去年12月營收3.28兆元，較110年同期衰退5,201億元、年減13.67％，營收成長公司共343家，衰退公司共628家，較109年同期則衰退1,503億元、減幅4.38％。

另累計全年上市公司營收首度突破40兆元，達40.2兆元，較110年同期成長2兆396億元、年增5.34％，營收成長公司共553家，衰退公司共418家，較109年同期則成長70,714億元、成長幅度達21.34％。

證交所分析，12月營收成長較大之產業中，食品業適逢世足賽、耶誕節及跨年等節慶需求持續增加，觀光事業受邊境解封及禁團令解除影響，通信網路業受頻寬升級需求增加，且零組件缺貨狀況緩解，訂單出貨順暢。

而12月營收衰退較大之產業中，金融保險業因保險業務淨收益、投資收益減少及匯兌損失增加，航運因通膨壓力致市場需求下降運價下跌影響，光電因市場需求下跌。

全年營收成長較大之產業中，油電燃氣因原油價格攀高，致產品價格上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響，航運因貨運需求及全年平均運價上漲。

累計全年營收衰退較大之產業中，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，玻陶業則因玻璃價格回跌。