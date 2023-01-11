涉及內線交易案注意了！投保中心董事長張心悌11日表示，2021年7月1日商業事件審理法（簡稱商審法）上路後，首宗案件為日月光併購矽品的內線交易案，因改在商業法院審理，一年就判決下來，比過往需耗時三年才賠償，速度加快許多。

投保中心11日舉辦「走過20，始終堅持邁向永續穩健新未來」茶會。張心悌表示，2021年7月1日商業事件審理法上路，投保中心就將日月光併購矽品的內線交易案轉送進商業法院提起獨立民事訴訟，是商訴字第1號案件。

張心悌表示，儘管台灣高雄地方法院的刑事一、二審皆判無罪，投保中心所提附帶民事訴訟也皆經法院判決駁回，但投保中心快速將該案轉送至商業法院提起獨立民事訴訟。由於商業法院不受刑事無罪判決拘束，一年內就做出賠償判決，成功對破壞證券市場公平秩序的重大違法的企業及個人提出民事賠償，日月光併購矽品的內線交易案的4位被告人應賠償投資人4,800餘萬元。

張心悌說，過往這些案件需耗時三年左右，目前進入商業法院審理，一年就有判決下來，除了能快速賠償給投資人外，對內線交易案有打擊效果。