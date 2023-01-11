房仲第一品牌永慶房產集團尾牙宴自1/9起展開，將於全台各地一連舉辦16場，昨日(1/10)由桃園區台慶不動產接棒，現場邀請到「超偶幫」楊蒨時、符瓊音等實力派唱將獻聲；桃園區有巢氏房屋及永慶不動產暨永義房屋的尾牙也將分別在1/16、1/17盛大舉辦，並有陳零九、蕭煌奇、葉瑋庭等超強卡司開唱，還有機會帶著大獎回家過好年！

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，桃園區永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產四品牌在2022年的績效依舊亮眼，成就「房仲第一品牌」地位的致勝關鍵，在於業界最強且運作完善的聯賣制度，也帶動永慶加盟四品牌桃園2022業績年增2成，而聯賣業績更激增4成5，單店聯賣業績直逼850萬元，也因此去年吸引超過400位夥伴加入，推升桃園區店數突破140店，傲視同業。

值得一提的是，從其他房仲品牌轉招加入的菁英，也順利在永慶加盟四品牌桃園區打造自己的事業！根據統計，桃園區加盟店經營團隊有信義房屋資歷的就有14間店，2022單店平均業績高達4,100萬元，而有住商不動產、中信房屋背景的加盟店東長，也分別有11店和7店，顯見永慶房產集團的完善加盟環境，確實是加盟房仲的最強創業平台。

超偶靈魂歌姬楊蒨時獻唱多首好歌，讓同仁聽了如癡如醉。(照片來源/永慶房產集團)

尾牙宴星光熠熠 楊蒨時、陳零九、蕭煌奇輪番開唱

桃園區台慶不動產今年選在水悅莊園舉辦尾牙宴，席開30桌，由楊蒨時、符瓊音與one band玩樂團帶來精采表演。選秀節目<超級偶像>出身的楊蒨時和符瓊音，不論抒情慢歌還是動感快歌都能駕馭自如，超強歌唱實力讓同仁們聽了如癡如醉。one band玩樂團也帶來多首朗朗上口的流行歌曲，並與台下同仁一起互動同樂，度過美好的夜晚。

而同仁們最期待的抽獎活動當然也沒有少，台慶不動產桃區經管會會長李元勇說，為感謝同仁過去一年來的努力與付出，今年準備超過120個獎項，希望讓大家摸個好彩頭，明年錢「兔」無量！

台慶不動產桃園區尾牙1/10登場，席開30桌，並有上百個獎項供同仁摸彩。(照片來源/永慶房產集團)

另外，桃園區有巢氏房屋尾牙也將在1/16中午登場，場地選在桃園最頂級的皇家薇庭宴會廣場，席開92桌。由梅東生(小吳宗憲)接下主持棒，開場表演交由九天戰鼓打頭陣，以氣勢磅礡的鼓樂聲，為活動拉開序幕；邀請到的表演嘉賓還包括星光幫歌手葉瑋庭、愛樂團，及擔任壓軸的創作歌手陳零九，都將分別帶來多首動人好歌，要與現場近千位同仁盡情同樂。

終於能再次舉辦實體尾牙，有巢氏不動產桃區經管會也準備了超過250個獎項、總獎金逼近80萬元，要讓同仁抽獎，經管會會長李佳樺表示，這次的獎項全部都是最實用的現金紅包，最大獎10萬元現金也準備了3個，絕對會讓同仁在尾牙宴上吃得盡興、玩得也盡興！

桃園區的壓軸場則是1/17永慶不動產暨永義房屋的尾牙盛宴，永慶不動產桃區經管會會長周業泰說，今年我們也是辦在皇家薇庭，因為有永義房屋夥伴加入，桌數一口氣開到100桌，一定要讓所有同仁們享受最高規格的尾牙饗宴！

當天開場將由人氣高漲的樂天桃猿啦啦隊—樂天女孩Rakuten Girls，以活力四射的舞蹈炒熱現場氣氛；主持人則是由有「通告王」稱號的沈玉琳擔任，除此之外，更重金邀請金曲歌王蕭煌奇，為同仁獻唱多首膾炙人口的好歌，媲美演唱會規格，讓大家一飽耳福！還有「High Star樂團」帶來的勁歌熱舞，保證絕無冷場，為2022年劃下完美句點。

周業泰也分享，為歡慶2022年的豐收，今年最重要的抽獎活動，經管會準備了300多個獎項，最大獎是10萬元現金紅包，希望讓大家滿載而歸。

永慶房產集團全台16場尾牙宴，自1/9起於全台各地陸續舉辦，總計席開1,800桌，預計超過24,000人同歡。其中，壓軸登場的「永慶房產集團聯歡尾牙」，將在1/19於台北南港展覽館舉辦，預計有4千名員工及眷屬出席。