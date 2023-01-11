苗栗縣警局告發4件嚴重超速案。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮台61線西濱快速道路，日前出現有飆仔以超過當地速限60公里以上的極高速飆車，警方依規定告發，其中一起還超速高達104公里之多，警方依道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款規定：「逕行舉發該車行車速度超過規定之最高時速60公里者，處新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰」，再依同條例第43條第4項規定逕行舉發汽車所有人，須吊扣該車牌照6個月。

公路總局為維護台61線西濱快速道路行車安全，分別在台61線快速公路97.55公里及台6線5.5公里處，設置定點式超速照相，近期2處地點超速照相各舉發2件行車速度超過道路速限60公里以上的違規案。

警方指出，這4張違規超速採證照片中，其中1張超速照片內車輛行車速度高達184公里，依該路段速限80公里，已超過104公里，已嚴重影響用路人安全，警方根據車牌號碼所登載車籍資料，比對廠牌、款式、顏色及出廠年份均吻合，即依道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款規定：「逕行舉發該車行車速度超過規定之最高時速60公里者，處新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰」；再依同條例第43條第4項規定逕行舉發汽車所有人，須吊扣該車牌照6個月。

警察局局長陳武康表示：道路設計速限係依其路段等級訂定，呼籲駕駛人切勿超速行駛，避免車輛失控發生交通事故，造成車輛及人員損傷，還得面臨刑、民事究責，得不償失。