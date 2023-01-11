全球半導體領導廠商英飛凌科技大中華區（Infineon Technologies）宣布新人事案，自2023年1月1日起，由陳恬純女士接任英飛凌台灣總經理，執掌英飛凌在台灣的策略布局、營運規劃及業務之推展。

英飛凌大中華區總裁潘大偉表示，低碳化與數位化兩大趨勢的發展，為產業帶來了許多創新的機會。陳恬純對於半導體產業具有高度的專業以及豐富的業務與管理經驗，對於市場的洞察及對本地客戶需求的深刻了解，深獲客戶的信任與肯定。由她接任總經理，必能帶領團隊持續深耕台灣市場，發揮英飛凌在能源效率與物聯網領域廣泛產品組合之優勢與綜效，與本地客戶與夥伴共同協作創新，賦能產業的轉型，帶領台灣團隊再創佳績。

在擔任台灣英飛凌總經理的同時，陳恬純仍將繼續兼任電源與感測系統事業部（大中華區）台灣業務負責人的職務。

陳恬純在半導體業界擁有逾25年的深厚經驗，曾任美商國際整流器公司（International Rectifier）台灣分公司總經理，並於2015年英飛凌併購該公司之後加入英飛凌，擔任電源與感測系統事業部業務協理。陳恬純畢業於美國華盛頓州立大學，擁有電機電子工程學系碩士學位。