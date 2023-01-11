邁入2023年，全球金融市場仍舊隱憂不斷，雖然挑戰重重，但去年股、債市同步大跌，醞釀中長期投資契機。基富通表示，為幫助投資人打造韌性的投資組合，一次贈送新開戶、老客戶12張定期定額終身0手續費酷碰並開放全平台股票型基金定期定額0手續費等多項優惠。

基富通由台灣集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心、國內外34家投信投顧業者共同出資成立，今年邁入開台第七年，本著落實普惠金融的成立宗旨，提供超低成本、最多選擇、最可靠負責的基金理財服務，引導愈來愈多國人養成紀律理財的習慣。

基富通總經理王浩宇表示，2023年全球金融市場雖然挑戰重重，也帶來新機會，為幫助投資人打造具有韌性的投資組合並克服追漲殺跌的人性弱點，因此，新年度全面擴大優惠力度，讓投資人從年初到年尾都能暢享定期定額、單筆申購0手續費。

其中，新開戶、老客戶都可獲得定期定額終身0手續費酷碰12張，每張酷碰可任選10檔基金，也就是全年度能夠以零交易成本定期定額申購多達120檔的基金。同時，全平台2,000多檔境內、外股票型基金，全部開放定期定額終身0手續費。

此外，既有優惠活動延長到2023年底，包括：配息基金、債券基金、平衡基金、台股基金，單筆申購通通0手續費。基富通於每周五還會送出單筆申購0手續費酷碰1張，全年送出52張，每張酷碰同樣可任選10檔基金，相當於全年度單筆申購520檔基金0手續費。

王浩宇表示，儘管今年開年仍舊充滿許多隱憂，不過，景氣會多空循環，股市也一樣，所以投資人務必要掌握理財紀律、分散風險的原則。基富通新年度好禮，鼓勵投資人透過定期定額及搭配單筆投資方式進行資產配置，做好中長期的理財規劃，打造具有韌性的投資組合，贏在新年度的投資起跑點。