16-year NBA veteran Smush Parker is working towards a career as a NBA official 🙌



(via @SmushParker21, @madehoops) pic.twitter.com/rMJnk5YEUj — Bleacher Report (@BleacherReport) January 10, 2023

NBA可能又要出現一位球員出身的裁判了，前湖人控衛史馬許帕克（Smush Parker）正朝著這個方向努力，並且開始在其他籃球聯盟裡執法，距離他「回歸」NBA的日子大概也不遠了。史馬許帕克今年41歲，他不會是首位轉職裁判的前球員，但他是其中比較有名的球員，主要是因為他與布萊恩（Kobe Bryant）的關係。

史馬許帕克2005-07兩個球季效力湖人，出賽164場是湖人的主力控衛，其中一場和布萊恩聯手狂飆94分而被球迷戲稱為「最強後場組合」（布萊恩得了81分）。帕克的本名並不是史馬許，Smush是打人的意思，據說是他打球粗暴而獲得的綽號，在所有隊友之中，布萊恩最不喜歡的就是史馬許帕克。

布萊恩曾在2012年評論說：「史馬許帕克根本沒資格打NBA，只是因為湖人太小氣了不肯買一個真正的控球後衛。」史馬許帕克也很討厭布萊恩，一直到布萊恩過世，兩人都沒有和解。

史馬許帕克最後一個NBA球季效力快艇（2007-08），生涯場均9分、2.4籃板、2.9助攻，後來加盟中國大陸的CBA廣東宏遠隊，也去過俄羅斯、希臘、伊朗、多明尼加、克羅埃西亞等許多國家，如今轉換跑道之後，可望以另一個身分再度踏上NBA球場。