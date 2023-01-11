林姓酒店小姐涉嫌與胞兄、男友凌虐、餓死2歲兒子，判刑8年未到案，今被拘提發監執行。（本報資料照／黃捷攝）

林姓酒店小姐涉嫌凌虐2歲兒子，關廁所不給食物，甚至丟下兒子與蕭姓男友外出玩樂，導致2歲男童餓死家中廁所，去年被依遺棄致人於死罪判刑8年定讞，台北地檢署去年10月間傳喚林女到案未果，因林女戶籍在嘉義縣太保市，今警方到林女住處將她拘提到案，並移送嘉義地檢署，目前已送至嘉義看守所服刑。

檢方起訴指出，現年25歲林女有輕度智能障礙，在酒店上班，林女未婚生下小孩，卻交由在嘉義的母親照顧，2018年8月初林兄帶小孩北上與林女同住，2人卻不時凌虐小孩、關廁所不給食物，同年9月蕭男與林女同居，10月搬離，卻常邀約林女外出，花用則由林女負擔，11月6日林女將男童關廁所，又與蕭男外出，8日晚間返家發現男童已死亡。

檢警勘驗現場發現男童全裸、四肢僵硬蜷縮，陳屍在1坪大廁所地板，身上沾有糞尿，體重不到6公斤明顯營養不良，調查後，台北地檢署依遺棄致死等罪起訴林女，台北地院依遺棄致人於死罪，判林女8年徒刑；另依妨害幼童發育罪判林女胞兄3年、蕭男2年徒刑，二審台灣高等法院於去年7月間駁回上訴，維持3人刑度，去年8月判刑定讞。

林女去年未如期到案執行，因林女戶籍地點在嘉義縣太保市，台北地檢囑託嘉義地檢署執行，但林女仍未到案，警方於今天前往林女住處拘提到案，下午已送嘉義看守所服刑。

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