民進黨主席補選15日將舉行，同額競選的副總統賴清德無意外將順利當選，黨務人事是否氣象一新也成為注目焦點。據《風傳媒》報導，現任民進黨副秘書長的林飛帆將會確定離任，賴清德的其中一名副秘書長則可能向正國會借將。而曾是知名太陽花運動領袖的林飛帆，則並未留任副秘書長一職。至於代理秘書長林鶴明則將暫時休息，甚至傳出不排除離開政治圈。

根據《風傳媒》報導，已經擔任3年多副秘書長的林飛帆熟稔黨務，據悉做事相當盡責、表現優異，也與準黨主席賴清德關係不錯。賴清德方面對林飛帆強力慰留，但因林飛帆本人認為應該換個跑道，所以仍將先離開黨中央。不過未來也可望以不同角色幫助賴清德，如發揮外交專業等。

在賴清德就任後的全新黨務高層方面，民進黨秘書長將由曾代理高雄市長、新系在南部的重量級人物許立明擔任。許立明過去行政資歷完整，曾待過改制前的行政院新聞局、勞委會擔任機要；後來隨前高雄市長陳菊南下，擔任過研考會主委、副市長等職，更在陳菊第二任期提早離任北上時，接任高雄市代理市長。此外，許立明去年也接下民進黨新境界智庫執行長一職，對黨務並不陌生。

而甫卸下台北市議員職務的周威佑，擔任20多年市議員的他在新系地位舉足輕重，則將要前往民進黨主席辦公室就任，站在第一線輔佐賴清德。

針對黨務主管的選才，賴清德展現出跨派系合作的態度，確定將會向正國會借將，來擔任副秘書長一職，展現他廣納人才的態度，至於確實的人選仍尚未確定。

此外，民進黨代理秘書長林鶴明將暫時休息，甚至傳出不排除離開政治圈。