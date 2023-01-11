許多人在交往時可能都會為對方拍攝性感照或私密照，不過有時得小心被對方偷偷留存。清華大學一位男大生近日因為出軌和女友分手，沒想到他事後竟在50多人的LINE群組，分享前女友穿運動內衣、緊身褲的性感照片，被前女友警告後，還嗆聲「我看你能告到哪去？」讓前女友氣得公開此事，雖然男大生因此在IG道歉，不過前女友和爸媽討論後仍決定提告。

前女友在Dcard發文表示，交往將近2年時，她發現男大生出軌滾床單於是分手，男大生也把她的聯絡方式全都封鎖，事後卻把她的去健身的性感自拍照PO在LINE群組，讓許多朋友意淫討論，甚至說出欠X、母狗、騷貨等言論。

前女友得知消息後，透過管道連絡上男大生，質疑為何公開私密照，指出雖然沒露臉、沒露點還是深感冒犯，沒想到男大生先是不在乎的說「反正又沒有臉」，在她強調不排除提告後依然不改態度，回應「可憐，那你倒是告啊，我看你能告到哪去？」

前女友指出，男大生得知事情曝光後才覺得事情大條，連男大生媽媽也私訊希望她不要太衝動，男大生為了平息事件，應女方要求在IG本帳發文道歉並置頂3個月，同時也將賠償1萬5千元；不過諮詢律師意見後，得知私下和解1萬元絕對不夠，最後兩人在雙方家人見證下說明事件經過，前女友也前往警局報案提告。

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