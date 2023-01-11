張齡予期待帶兒子小班長進劇場看戲。（夢田影像提供）

《阿甯咕又闖禍了YA～》獲得各界好評。（夢田影像提供）

夢田影像成立阿甯咕劇團，第一號作品《阿甯咕又闖禍了YA～》與台灣音樂劇團刺點創作工坊攜手打造，特別以「闖禍」為題，藉由孩子的闖禍來培養他們的創造力與收拾力。該劇於去年首演場，創下完售佳績，在粉絲熱烈敲碗下，4月15、16日將於臺北市政府親子劇場爆笑加演，阿甯咕劇團團長蘇麗媚表示：「期待家長帶孩子進劇場，讓屬於台灣的親子界偶像『阿甯咕』，陪伴每一個孩子一起長大。」

還在休產假的三立新聞台當家主播張齡予，去年產前曾為「阿甯咕劇團」成立活動站台，可惜當時即將生產，無法前往劇場看戲。最近產後瘦身有成的她，在得知今年的加演訊息後，特別期待進劇場看戲。張齡予表示：「我的兩個快3歲的雙胞胎小外甥，非常喜歡《小兒子》的繪本與卡通，小外甥一看到阿甯咕出真人演出的音樂劇，就一直很興奮能進劇場觀賞。」

張齡予說，現在自己更能感同身受家長的心情，等兒子「小班長」長大，期待可以帶著他一起進劇場看阿甯咕。她透露，體重已經掉了14公斤，但還有10公斤待努力，「因為我懷孕胖太多，共胖了24公斤！」不少粉絲敲碗苦等她回歸播報新聞，她賣關子說：「年後就有消息啦！」

聊到兒子小班長，張齡予透露，最近兩個月大的小班長晚上常會驚醒，想說到底怎麼辦，有趣的是，因為家人信仰多元，包括在梵蒂岡浸過聖水的十字架、道教虎爺護法戒指、白沙屯媽祖加持過的嬰兒紗布衣、各大廟宇淨符等各種宗教幸運物都用上了，「效果好像還不錯，開始睡得好，證明神明都是慈悲的！我們家就是宗教大同啦！」

《阿甯咕又闖禍了YA～》即日起至1月16日推出「小兒子阿甯咕LINE會員專屬購票優惠活動」，只要加入「小兒子阿甯咕LINE」官方帳號，成為阿甯咕的好朋友或至「小兒子阿甯咕」FB粉專私訊留言，即有專人服務搶先購票並獲得超值優惠。適逢新年，阿甯咕劇團團長蘇麗媚也加碼宣布，一次購買八張以上，還能額外獲得「福氣禮包」。《阿甯咕又闖禍了YA～》親子音樂劇於1月17日中午正式於OPENTIX開賣啟售。