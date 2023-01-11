民進黨台北市議員王世堅砲轟前新竹市長林智堅是「草包」，民進黨新竹市黨部要求黨中央開除王世堅黨籍。王世堅回應，趕快去辦，「我絕對不抗辯！」國民黨前台北市議員羅智強表示，民進黨若要開除王世堅，不如開除林智堅。

羅智強11日在臉書粉專貼文表示，奉勸民進黨，開除王世堅，不如開除林智堅。羅智強更在底下留言表示，此堅非彼堅，別開除錯了。

網友紛紛表示，「民進黨已經沒救了。這些民意代表都是人民選出來的。難道不能替民意反映事實嗎？一定要為那個黨說好話嗎？不僅要下架民進黨，還要消滅欸」、「要開除台北的堅哥，說新竹的堅哥是冤案」、「應該是開除喊戰清白那位」、「在選情上來說，開除林智堅對國民黨比較不利，開除王世堅對民進黨比較不利」、「我欣賞王世堅，有義氣，不會護短」。

也有網友酸說，「五星級當然要留下來繼續發揮長才的啊」、「可能嗎？林智堅是蔡英文的心頭肉ㄟ」、「可是，退步黨想的跟人民不一樣喔！」、「物以類聚，非同類者必難相容」。