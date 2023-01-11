嬌蘭日前宣佈鋼琴家吉娜艾麗絲（Gina Alice）自1月起擔任蘭鑽全球形象大使，而她手上遞出的嬌蘭全新蘭鑽極萃氧生微晶精更是為保養界吹起了一股全新保養風潮。嬌蘭在全新蘭鑽極萃氧生微晶精上做出了不少變革與升級，除添加的蘭花根萃高濃縮分子外，最具話題性的則是各6000顆的高密度超導微胜肽與超高精準蘭花氧塑微晶球，這也是嬌蘭首款結合三種萃取精華和活性成分的精華液，同時在塗抹擠壓微球群釋放出的精華，搭配按摩力道後，讓肌膚可以達到賦活Regenerate、緊實Firm、強化輪廓Sculpt三大功效，讓瓶身中猶如珍貴香檳般的愉悅氣泡，為你打造更具滋潤與保養性的嬌蘭新寵。
同時嬌蘭也將「蘭鑽極萃氧生乳霜」、「蘭鑽極萃氧生眼唇霜」與此次主角「蘭鑽極萃氧生微晶精」一同結合，將其定位為蘭鑽系列三大經典作品，也暗喻三件保養品的「三位一體、缺一不可。」
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