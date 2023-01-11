說到「彈道飛彈防禦」，愛國者3型飛彈(PAC-3)一定會提及，包括中華民國也部了6套PAC-3，而它未來還可能有更多的部署彈性。洛克希德•馬丁公司(Lockheed Martin)正在計畫將PAC-3安裝進Mk 41 垂直發射系統(Mk 41 VLS)，這將把愛國者擴展到軍艦上使用，或可稱為「海愛國者」。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，正在舉行的「美國海軍協會年度全國研討會」(Surface Navy Association's annual National Symposium)，洛馬公司展示了愛國者3增強型飛彈(PAC-3 MSE) 安裝在Mk 41 的可能性，此舉將可大幅增加PAC-3的應用彈性。

PAC-3 MSE在2018年進入全面生產，是愛國者系列的最新攔截器，它可對付來襲的飛機、巡弋飛彈，和進入終端狀態的彈道飛彈。與早期的愛國者不同，愛國者3型體積更小，速度與敏捷性更強，它們通過物理衝擊來摧毀目標，而不是爆炸性彈頭。

由於PAC-3體積更小，因此同樣的發射空間，可以容納更多；這也給洛馬公司提供一個靈感：能否安裝在MK41發射器裡。恰巧Mk 41發射器正是洛馬公司所研發，它現在已是美國海軍和其他盟國的主要艦用飛彈發射系統，能夠發射各種不同的防空、反艦和陸攻飛彈，通用性極高。

洛馬公司提出水上的MK41垂直發射器，安裝愛國者3型飛彈。(圖/lockheedmartin)

值得注意的是， PAC-3 MSE 長度5.7公尺，這樣的尺寸裝入Mk41不成問題，因為Mk41的長度有6.7公尺與7.6公尺兩種。但是它也可能要追加額外的加力火箭，以增加射程，長度還可能再改變。

無論 PAC-3 MSE 要如何改變， 考慮到近年來反艦彈道導彈發展的興起，比如大陸軍方的東風21飛彈，PAC-3這種可以抵禦來襲彈道威脅的防禦器，就特別值得擁有。