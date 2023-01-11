任家萱（Selina）11日出席活動。她與男友小徐穩定交往1年多，時常大方放閃，今表示，前陣子與男友的父母首度相見，事前心情十分緊張，不過當天一起吃飯聚餐的氣氛不錯，加上她之前時常送自創品牌的新品給男友家人，雙方一直保持互動良好。

農曆春節將至，她男友也會去跟她的家人好友拜年，被問及婚事？她坦言，「目前沒有規劃（結婚）」，雙方長輩都不會催婚。她最近忙錄製Podcast《迎任而解》 ，自虧無論是在台上或是私下都很愛講話，「有我在的場子，我都是主角」，被問及會邀男友上Podcast甜蜜合體？她笑說，曾有想過這個計劃，「我們還在思考一下內容，怕他的聲音跟內容不討喜。」

好姊妹田馥甄去年在家滑倒重摔、痛不欲生，Selina直言，當下是在群組得知田馥甄滑倒後，忍不住大笑，「我腦補，想到她摔倒畫面，我們在群組討論，馥甄要換雙止滑拖鞋，（田馥甄）有問大家推薦看什麼科，大家有給很多意見」，S.H.E先前一起歡慶跨年，她們看到田馥甄時，早已康復許多。

她過去曾在大陸拍戲時意外受傷，而近日柯震東在劇組被無人機砸傷破相，她表示，與他沒有交集，「我看到新聞很替他心疼，希望他可以趕快好起來」，各行各業都有潛在的危險、風險，工作安全是最重要的，希望每個崗位的人都能盡到責任，「不能總是每次都在事情或悲劇發生後才來檢討，我覺得都有點太遲了」。