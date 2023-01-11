第18屆WSBL都是開季2連敗的台灣電力與中華電信，11日例行賽狹路相逢，台電劉希曄克服第2節就4犯的犯規麻煩，攻下全場最高24分，助隊77比54擊退電信、搶下本季首勝。

劉希曄第1節就拿下6分，但吞下2次犯規，她賽後苦笑道：「首節被吹2犯我就覺得不太妙。」她也提到，上半場還沒打完就4次犯規，印象還是生涯頭一遭，不過第3節後段劉希曄回到場上，立刻貢獻2記三分球，加上隊友蘇苡瑈在她下場休息期間，扛起進攻大旗，讓比賽分數從原本的膠著，逐漸由台電主導戰局。

台電開季第3戰就搶下例行賽首勝，並賞給電信開季3連敗，台電女籃送給本季執掌兵符的新教頭陳萓峰帶隊第1勝，賽後她也開心親吻紅單（贏球方的攻守數據單），她開玩笑說上一場輸分36分，輸到頭髮都白了，對電信前一晚花好幾個小時研究比賽影片備戰，也為球員表現感到驕傲。

另一場賽事，台元紡織面對衛冕軍國泰人壽，花光17分領先優勢，讓比賽被逼入延長賽，所幸最後台元穩住陣腳，84比77力挫國泰取得開季3連勝，在第一循環結束後站上排名龍頭。