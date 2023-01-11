前新北市議員歐金獅參與本屆市議員選舉落馬，卻被爆出選舉期間涉嫌賄選，新北地檢署今指揮北機組、樹林警分局兵分多路搜索其服務處和住家，陸續帶回多名樁腳，歐金獅本人今晚間7時許被帶回地檢署複訊，但周邊有人咬耳朵，叫他不要對媒體多談，因此面對媒體提問，他全程不發一語。

歐金獅每欲角逐連任都爆出買票疑雲，2014年競選連任期間，曾被檢調查獲，以每票1000元向選民買票，被依選舉罷免法判處9月徒刑、褫奪公權一年定讞，2018年再度參選也被人指控與其妻麥水雲以發放重陽敬老金，涉嫌賄選，檢方偵結不起訴。

據悉，歐金獅去年選戰落幕後，被人檢舉涉嫌對樁腳、里長買票，甚至被搜到疑似相關賄選的帳本和現金，警方更在去年就採取行動，帶回曾參與歐飯局的6名樁腳，但經檢方複訊後都諭知交保。

檢方今再度指揮警調搜索，陸續帶回7人問話，目前仍在逐一偵訊釐清。