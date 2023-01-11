李姓男子因涉案不滿桃園地檢署楊姓檢察官、桃園市交通大隊蘆竹分隊黃姓員警，寫寄信署名「檢察官楊某某王八蛋收」、「交警黃某某王八蛋收」，還在臉書發文稱檢察官受關說、交警串通。法院認為李男沒有證據證明為事實，依公然侮辱罪拘役10日、文字誹謗罪判有期徒刑2月，均可易科罰金，可上訴。

桃園地院審理，李男2020年9月因過失傷害不滿楊姓檢察官及黃姓交警處理方式，2021年9月在宜蘭住處，寫信件署名「檢察官楊某某王八蛋收」、「交警黃某某王八蛋收」，以平信寄到桃園地檢署及蘆竹分隊使經手郵差、承辦人都能看到信封。此外在臉書帳號到多個社團張貼郵件截圖，還說交警串通、趁火打劫、檢察官接受關說等等。

楊姓檢察官、黃姓交警因此提告，李男坦承寄信，還稱能證明檢察官接受關說、交警參與詐騙。又說是基於正義感，覺得檢察官、警察違法亂紀，但是法院發現，李男答辯狀內容僅出於對意見陳述，為自己主觀臆測之詞。他提供錄音證據，也是打110申訴員警，並無法證明檢察官、交警有關說或詐騙等行為是真實。

法院認為，李男未經查證，將主觀認定之情事向公眾散布，並指摘足以毀損檢察官、交警內容，已經構成毀謗罪要件。考量犯後部分否認犯行之態度，且犯後亦未能與檢察官、交警和解或取得諒解，因此依公然侮辱罪拘役10日、文字誹謗罪判有期徒刑2月，均可易科罰金，可上訴。