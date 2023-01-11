國民黨台北市議員林杏兒樁腳賄選案延燒，今有媒體報導，被指控由國民黨前中常委蕭景田賄選的錢，是市黨部主委黃呂錦茹拜託蕭給里長的。黃呂晚間在中央黨部受訪時直言，對於無端遭指控，「覺得很憤慨」，對相關不實報導研究提告。

今天傍晚出席國民黨年終尾牙活動的黃呂錦茹，在離開活動後，也立即與律師在中央黨部討論提告事宜。

黃呂錦茹表示，檢調或媒體不能無的放矢，尤其是媒體，說她拿錢給蕭景田買票等任何指控，都應該要有憑有證，甚至就算相關偵查內容是檢調洩露，即使如此也要有憑有證，「何況我就是沒有」。

黃呂錦茹反問，她去年底要操盤國民黨台北市長、32席台北市議員與全市數百位黨籍里長候選人選舉，光用一般常理就能了解，盤這麼大，她怎麼可能針對哪一席花錢買票，若只幫林杏兒買票，其他的各席怎麼處理？「就是沒做嘛」。

黃呂錦茹說，她並不了解整體案情究竟為何，選舉期間也沒聽說林杏兒樁腳有賄選情形，如今傳出涉賄情形，相關偵辦應本於證據，不能接受自己遭無端醜化。市黨部人士也直言，以蕭景田財力，如果真的要做什麼，怎麼還需要黃呂出錢？