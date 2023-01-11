藝人熊熊（卓毓彤）外型亮麗又有G罩杯身材，被封「美胸女神」，她拍攝寫真DVD出道，在節目、戲劇圈活躍，岀演多部影視作品，活潑開朗的個性圈粉無數，除了透過社群平台與粉絲互動，也斜槓YouTuber和零食產業，熊熊近日接下尾牙主持，深V透視禮服吸引全場目光。

近日許多公司舉辦年底尾牙犒賞員工，表演嘉賓和主持人都成討論焦點，林莎和熊熊接下公司尾牙主持，兩人不約而同換上性感禮服，林莎頂著公主頭搭配藕粉色低胸禮服，與熊熊合照時俏皮眨眼，彎腰大露北半球，火辣身材讓人看到臉紅心跳，身邊的G級女神熊熊選擇一件深V白紗禮服，透視設計隱約可看見深溝，傲人上圍直接讓網友血脈賁張。

當天熊熊還帶了好友女星林真亦一起去，林真亦在底下當觀眾，拍下主持畫面讚「主持不冷場，棒棒」，熊熊和林莎還在台上與董事長互動唱情歌，場面相當熱鬧，熊熊也表示第一次和林莎一起主持就非常有默契，還順便打廣告「歡迎各大廠商找我們」。

熊熊和林莎一起主持企業尾牙。（圖／beargenie Instagram）

熊熊雖然現階段在演藝圈發展不錯，但她透露過去曾遭陷害，某位女星和熊熊先前是朋友，那位女星認為全世界的人都對她有好感，還說過某位綜藝大哥喜歡她的話，這事傳到那位大哥耳裡，大哥打電話詢問熊熊，當時熊熊即使和該女星鬧翻也沒有落井下石，還幫那位女星緩頰，沒想到後來聽說那位女星和大哥說是熊熊對外亂說話，害熊熊被大哥封殺了一陣子，直到過一段時間才好轉。