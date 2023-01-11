越南共產黨內部報告顯示，越共中央檢查委員會各級委員會2022年共計針對3533個黨組織、近1萬500名有違規跡象的黨員進行調查。

越通社（VNA）報導，越共中央書記處10日舉行2022年全國會議，回顧過去一年的檢查監督工作，並提出2023年的工作任務。

根據越共中央檢查委員會常務副主任陳文榮（Tran Van Ron）所做的報告，各級檢察委員會共計對3533個黨組織、共1萬475名有違規跡象的黨員進行調查。

結果顯示，共有2333個黨組織、8003名黨員犯下錯誤，其中244個黨組織以及3595名黨員已受到黨紀處分。其中，越共中央開除4人黨籍，中央政治局對11個黨組織進行黨紀處分，10個黨組織、43名黨員受到書記處的處分。

值得注意的是，共有10名現任、前任中央委員遭到黨紀處分。

違規行為出現最多的就是涉及違反民主集中制與工作規定、人員管理、土地利用與管理、財務資產、執行科學研究、投資計畫以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的醫療用品採購與救援包機。

談及2023年的任務，陳文榮表示，檢查工作重點將包括保護吹哨者、反腐者的法規等。此外，檢查部門還將調查涉及重大貪腐案件的黨組織與黨員，例如國際進步股份公司（AIC）、萬盛發集團、FLC集團。

越共中央書記處常務書記武文賞（Vo Van Thuong）在會議上就2022年的檢查工作與成就給出高度評價。他並重申，相關工作「沒有禁區也沒有例外」。