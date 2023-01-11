第一金融集團旗下第一金投信率公股投信之先，投入私募股權業務，成立第一金私募股權公司，並於1月11日舉行揭牌營運典禮。第一金投信暨第一金私募股權董事長尤昭文表示，私募股權基金具備高端金融產業特性，屬於專業投資人參與投資的金融商品，未來業務發展將以實質資產策略為發展主軸，同時也積極配合國家政策，參與推動台灣基礎建設與公共建設的發展等。

尤昭文指出，全球基礎建設基金資產管理規模十年內，即2011～2021年，由2,130億美元，成長至8,980億美元，管理規模成長超321％，過去20年更成長超過百倍，成長的動能來自全球公共基礎建設的強化，同時還有針對新環境的基礎建設轉型等投入，近幾年也有許多國際知名私募股權基金業者大舉投入參與台灣基礎建設、再生能源等，台灣資產管理業者不容錯過如此龐大且持久的商機。

第一金融集團作為公股投信領頭羊，第一金投信在去年底成立子公司第一金私募股權公司，導入資源進軍私募股權領域，除為促進國內私募股權基金產業發展，也為銜接相關國際規範，並且引入及培養私募領域人才，推動台灣金融業新發展方向。

尤昭文指出，11日出席揭牌的長官與貴賓，包括前財政部部長、現任國立臺北大學財政學系教授蘇建榮、第一金控總經理陳芬蘭、台灣金融研訓院院長黃崇哲與立法委員鍾佳濱等，不僅是第一金私募股權催生者，也是台灣私募股權產業與民間投入公共建設BOT案的重要推手。

蘇建榮出席揭牌典禮並致詞表示，第一金私募股權的誕生除了代表公股事業第一個私募股權基金，也是第一個投入台灣基礎建設的公股基金。蘇建榮希望第一金私募股權能成為投資國內基礎建設的龍頭基金，這也與過去他在財政部長任內或參與APEC財長會議期間，針對基礎建設的多元融資提出的倡議不謀而合，透過民間主導，更能增加效率、降低財政負擔，國際機構透過PE Fund的形式已大規模實質參與台灣基礎建設，也代表肯定台灣基礎建設的穩定性與收益性等。

尤昭文指出，其實，台灣的退休基金與保險業資金也開始關注此領域，初估超過新台幣3,000億元，投入到國外基礎建設領域，保守估算約1,500億元屬於私募股權投資，顯示國內機構投資與高端資產客戶對此的投資需求相當殷切。

尤昭文指出，觀察各項基建領域如公用建設中的水電、再生能源、焚化爐；交通建設中的鐵公機及港口、電信、資料中心；社會建設領域的長照中心、學校、監獄；及其他建設的倉儲、物流、農業、文化與休閒設施等，這些建設都是每個人日常生活使用，且多半擁有長期穩定可預測金流、且還具備寡占、獨占等特性。

鑑於私募股權基金逐漸成為資產管理的主流趨勢，未來第一金私募股權核心投資策略將聚焦在實質資產領域。尤昭文舉例，包括不動產、公用事業、交通建設等方向，並持續探詢如新能源、智慧能源系統、長照中心、農業、倉儲等投資案，這些具備實質資產特性的基礎建設產業，除了擁有長期穩定現金流，相關的建設投入與收費訂價還能與通膨連結，擁有收益可預測，長期投資風險相對較低等優勢，同時能夠為建設國家奉獻心力，提高全民生活品質。

政府推動前瞻基礎建設計畫、5+2產業創新計劃及六大核心戰略產業推動方案及全球基礎建設浪潮下，第一金私募股權亦配合國家政策方向建設台灣，實現最近已公布施行的促參2.0多元民間參與模式，導引資金投入建設台灣，也能將資金成為基金中的種子資金，同時能引導國內及國際資金的投入，串接國內金融機構，不僅在融資提供，還能主動藉由股權方面參與國內各項基建及公共建設。