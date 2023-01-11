金寧鄉公所清潔隊員至現場清理出一袋袋被棄置的垃圾，呼籲民眾自律，共同維護環境的整潔。(圖／民眾提供)

鄉代表李俊龍(左1)與清潔人員仔細檢查垃圾中的資料，反向搜索可疑的丟棄者，全力追兇。(圖／民眾提供)

金門古寧頭南山出海口周邊，擁有秀麗的海岸線及金色麥田，尤其在夕陽餘暉下景色更是優美，也成為網美經常造訪的美拍私房景點。不過近日卻有民眾發現，附近環境遭不肖人士隨意丟棄垃圾，已造成環境髒亂。新科金寧鄉民代表李俊龍日前接受民眾陳情反映後，緊急協請環保單位共同前往勘查並清除垃圾，同時也檢查垃圾中的資料反向搜索可疑的丟棄者，全力追兇，呼籲民眾自律，共同維護環境的整潔。

金寧鄉民代表李俊龍表示，有民眾陳情指稱南山出海口周邊的田間道路，屢屢遭到民眾亂丟垃圾，有些是家庭垃圾，甚至還出現建築以及裝潢剩餘的廢棄物，部分是近日出現，有的更已經被棄置多時，十分的有礙觀瞻，因此邀集古寧村長李開陣、古寧頭社區發展協會、金寧鄉公所環保課、金門縣環境保護局、金門國家公園管理處等單位，共同派員前往民眾陳情的各髒亂點了解現況。

會勘人員實地走訪之後，除了先由金寧鄉公所清潔隊人員現場清理被棄置的垃圾之外，同時還進行破袋檢查一一翻找可能的蛛絲馬跡，也從中發現部分疑似垃圾棄置者的資料，後續將交由環保單位進行追查。

縣府環保局表示，將會從破袋檢查中的資料反向搜索可疑的丟棄者，若經查獲還是會以勸導為主，希望民眾可以自律，但若屢勸不聽才會祭出罰則。

李俊龍指出，民眾所反映的這些道路已靠近海岸邊，且兩邊都是農田，屬於狹小的農路，一般民眾鮮少會路過，通常僅有農民每天早上下田時才會行經，研判傾倒垃圾的不肖人士可能就是看準該處人煙稀少，趁著四下無人之際來棄置垃圾。

李俊龍也將會向金寧鄉公所建議，協請環保局在這些可能會被亂倒垃圾的熱點加裝監視器，以達到嚇阻效果，若是被拍到且經查證屬實者，將可依廢棄物清理法處以新台幣一千兩百元至六千元的罰鍰。

李俊龍說，垃圾不落地政策實施已久，各鄉鎮每天都有固定清運垃圾的時間，而且垃圾車也深入各大小村里，他呼籲鄉親為了家園的環境整潔著想，記得做好分類工作，配合垃圾車收運時間，切勿亂丟垃圾，共同來維護這美好的環境。