去年全國超徵稅收中有3800億由中央定出三大面向用途，行政院明擬拍板「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，送立法院審議，內容正是涵蓋蔡英文總統去年底國安會議7大結論，將以疫後強化韌性為主軸，而全民普發6000元的經濟果實共享方案也將涵蓋在內，至於具體細節，須待明日相關部會說明。

蔡英文日前於國安會議後拍板定調，在中央可動支的3800億超徵稅收中，其中1000億用於撥補勞、健保財務缺口及補貼電價，1000億啟動首波加強韌性方案；剩餘1800億將保留400億作為不時之需，另外1400億作為全民普發6000元共享方案。然而，此方案須有法源根據和預算編列，兩者皆須立法院同意。

根據行政院會議程，明日將討論國家發展委員會提報的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」。

據了解，此特別條例中的預算規模上限為3800億，內容不僅限於普發現金，而是包括國安會議中拍板的三大面向用途，其中1000億「加強韌性經濟方案」將納入7大經濟民生因應措施，如房貸族利息補貼、租屋族補助、就學貸款補助、中低收入戶補助等內容，意在減輕民眾負擔。