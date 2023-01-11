「葡萄姐姐」米可白過去從兒童台出道，清新甜美的形象深受大小朋友喜愛，後來離開兒童台後，接連出演多部戲劇，自然的演技備受觀眾肯定。近來熱愛在社群分享生活的她，PO出一段16秒熱舞片，身穿短版黑色上衣露出螞蟻腰，火辣穿搭引發粉絲暴動，沒想到竟釣出親媽留言：「沒事搖什麼」，頓時笑壞眾人。

米可白今(11日)在臉書分享一段熱舞影片，她跟著音樂節奏忘情熱舞，一連做出各種俏皮的表情，還比起小貓招手的手勢，途中D級渾圓弧線不斷晃動，完美S曲線一覽無遺，好身材令人驚艷，米可白在貼文說，跳完這支舞蹈，流了一身的汗水，同時謙虛稱舞蹈肢體有待加強，因此試著以表情取勝，並附上笑臉吐舌的符號。

米可白火辣熱舞片秀出好身材。(圖/米可白 FB)

吸睛震撼的畫面曝光後，網友在底下誇獎：「台灣宋慧喬，真的好美」、「很辣...肺腑之言」、「看妳表情精彩過跳舞」、「米可白加入啦啦隊吧！」、「不知道為啥讓我有種看韓國女團的感覺」、「美麗的舞蹈和可愛的笑容」、「已經愛上」。

米可白媽媽自己鋪地板並組裝鐵架，讓她感到很佩服。(圖/米可白 FB)

然而，有一位網友吐槽寫下：「沒事搖什麼，太閒喔」，米可白親回：「媽媽妳來了～」，這才得知網友身分是她的親媽，米可白笑說，媽媽都覺得她很閒，但再閒也比不過媽媽，過年時整理老家的傳統糕餅店，獨自買來新地板鋪滿整個工作間，並組裝4、5個鐵架，令她佩服表示：「這位小姐真的很強！」