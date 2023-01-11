台中市議會國民黨團11日舉行黨團會議，黨團成員推選第六選區市議員黃馨慧擔任書記長，黃馨慧強調，接下來的立委選舉，一定要延續台中市長順利連任及台北立委勝選氣勢。

國民黨黨團成員11日推選黃馨慧擔任書記長、執行長由陳文政接任；副書記長則是羅永珍、劉士州、賴義鍠與李文傑。

去年九合一選舉落幕，今年緊接著備戰立委選舉。黃馨慧強調，民進黨連續挫敗後，將整合黨內問題，為取得執政，一定會無所不用其極為總統立委大選佈局，國民黨一定要延續台中市長順利連任及台北立委勝選氣勢。

新任書記長黃馨慧為7屆市議員，長期關注民生經濟，程式教育紮根、勞工權益、青年就業等議題。她表示，黨團在全體黨籍議員合力團結下，為市民預算把關，爭取地方建設、教育幼托與社福預算，秉持公正公平原則，預算花在刀口上，亦將持續秉持行政、立法對等原則，展現民意託付。

黃馨慧表示，黨籍議員選區分佈山海、市區地區，黨團也肩負民眾與市府的溝通橋樑，市府的政策與施政方向要讓民眾了解清楚，讓市民真正感受台中為幸福城市。