傳行政院長蘇貞昌將辭去閣揆職務，並於本周五立法院休會當天率內閣總辭，院長一職可能由前副總統陳建仁接棒。前民進黨立委郭正亮表示，陳建仁若擔任閣揆，只要不出大錯，幾乎可以預期民調在半年內會往上升，他不相信賴清德會不緊張。

郭正亮今(11日)在中天新聞《綠也掀桌》節目中表示，英系和正國會是百分之百支持陳建仁，看到陳建仁上來擔任閣揆， 一定會想辦法讓他得分。而且行政院長和黨主席要競爭，陳建仁是一個講話不會犯大錯的人，了不起對業務不熟、又是暖男，他們對陳建仁也使不起性子，社會就會感受到陳建仁和蘇貞昌兩人個性的強烈對比。

郭正亮認為，正國會和英系一定會拚命拋球給陳建仁，讓陳建仁上媒體有一些梗。對比就是賴清德，賴清德是黨主席，手上又沒資源，不像總質詢是天天都有新聞，陳建仁上媒體的機率高。陳建仁還可走透透，說要去了解各縣市，還可帶統籌款去發紅包 。

郭正亮甚至預測，只要不出大錯，陳建仁的民調在半年內往上升，幾乎是可以預期的，因為英系和正國會一定會全力幫忙，這種對比。他不相信賴清德會不緊張，賴清德緊張，新潮流就緊張了。

郭正亮接著表示，就會看到一些新潮流開始想對策， 可是這就會發生擦槍走火，感覺就是陳建仁到底要不要選2024總統大選、真的要參加2024民進黨的黨內初選嗎？ 而這次初選就是玩真的，因為沒有現任，勢均力敵的初選，就很難不傷，也就是一定會內傷，就跟蘇貞昌和謝長廷那次一樣，雙方也是勢均力敵。