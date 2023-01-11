三重區民生里一名就讀高職的梁姓女學生，因父母親接連離世無力殮葬，生活也陷入困境，民生里長陳海順獲知後積極投入協助，募得各界愛心捐款，協助辦理雙親後事外，也幫助她暫渡困境，三重區公所除協助梁女申請低收入戶身分外，後續也會持續提供協助。

梁女父母因病接連逝世，她現與姊姊相依為命，一同在外租屋生活，並於課餘時間打零工維繫家計，同時努力維持學業；三重區公所藉由陳海順通報及關懷後了解梁女生活狀況，另發給救助慰問金1萬元，協助梁生生活開銷，另後續將持續協助梁生社會福利及救助申請。

陳海順表示，知道梁女家中狀況時，便持續給予協助與關懷，不忍其年紀尚輕便須獨自背負龐大責任，遂幫助梁生處理父親後事，以及生活大小事，此次捐助助學金2萬元，期盼透過經濟上援助，讓梁女生活能逐步獲得改善，繼續求學。

三重區長陳奇正表示，十分感謝陳海順的善心義舉，捐助獎助學金鼓勵里內弱勢學子，將善心及關懷及時送達其手中，即使身處寒冬，仍讓民眾內心感到滿滿的愛與溫暖，並希望藉由此次捐助，帶動更多熱心人士及團體加入關懷弱勢的行列，發揚人性良善積極面。

三重區公所表示，除了會協助梁女申請低收入戶的資格外，新北市社會局三重社福中心目前也已在案服務，由社工介入處理，將評估生活及經濟狀況，連結適切社會福利資源給予協助，以幫助梁生後續學業順利完成。