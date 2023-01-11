勤業眾信聯合會計師事務所日前舉辦「永續X創新－智慧製造新紀元」研討會。無論是近幾年全球面對的氣候風險危機持續增加，地緣政治也成為2023年各產業密切關注的議題，對於製造業產生極大的影響。因此，提升企業韌性，增加供應鏈持續營運成為當務之急。勤業眾信建議，企業應整合自身內外部各項資源與技術，透過提升組織數位化程度，帶動營運模式轉型，以回應快速變遷的外部環境與法規政策，建構兼具商業價值與永續的生態圈。

勤業眾信聯合會計師事務所中區主持會計師曾棟鋆表示，中部是台灣製造業的發展重鎮，面對整體經濟緊縮、地緣政治與極端氣候等議題造成的供應鏈重組、原物料成本上升等風險，透過創新轉型、轉危為安，將是台灣企業保持競爭力的關鍵。本次活動聚集各位產業先進，從淨零永續、創新、傳承轉型等面向切入，期許能與跨域激盪出更多嶄新的可能，搶先布局未來所需要的競爭力。