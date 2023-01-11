投保中心前董事長邱欽庭11日出席投保中心20周年慶上台致詞時，期間突然哽咽，停頓幾秒後，替投保中心律師抱屈。他說我才離開兩年，今天出席活動認識的律師只剩下兩位，其他九位都離職了，算一算離職率高達8成，要主管機關好好重視好人流失問題。

投保中心11日舉辦20周年慶茶會，曾擔任董事長逾14年的邱欽庭受邀出席致詞，他上台不改剛毅個性，表示面對上市櫃公司不法行為時會感到相當憤怒，要替弱勢的投資人爭取權益；而在位期間也完成多個團體訴訟、代表訴訟及解任訴訟，這過程不是一朝一夕就可以達成，必須由投保中心律師團挺身而出。

話語才剛落，邱欽庭突然哽咽有感而發的指出，今天出席活動見到多位老同事，但在場律師我只認識兩位，其他九位走光了，不是去大型法律事務所，就是轉往證券周邊單位，我才離開投保中心兩年，如此高的律師離職率令人憂心，長年問題需要被重視。

邱欽庭說，投保中心是可以負擔得起律師成本，但卻沒有辦法付，這符合現實嗎？尤其得知投保中近期對外招募律師，但報名情況令人憂心，若這些問題若不面對、不處理，問題不會被解決。

投保中心董事長張心悌表示，因投保中心屬於財團法人，且依據投保法第20條第2項規定，業務支出及人事支出，原則上僅得以當年度保護基金孳息為上限支應且預算又需立法院通過，無法像屬於財團法人的櫃買中心一樣享有獎勵金，因此投保中心律師的薪水才會與同業間出現落差。

金管會主委黃天牧去年曾在立法會承諾過，金管會將會規劃進行修法。