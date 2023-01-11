永慶房產集團慶豐收！今年全台16場尾牙起跑。自1月9日起，在全台各地陸續舉辦，總計席開1,800桌，預計超過24,000人同歡。

永慶房產集團今天表示，歲末年終，房仲第一品牌永慶房產集團全台尾牙大串聯，自1/9起開跑了！繼嘉南區四品牌聯合尾牙之後，昨日(1/10)由桃園區台慶不動產接棒，現場特別邀請楊蒨時、符瓊音等實力派唱將，帶來精湛演出；而桃園區有巢氏房屋及永慶不動產暨永義房屋的尾牙也將分別在1/16、1/17盛大舉辦，將由陳零九、葉瑋庭、蕭煌奇等超強卡司精彩獻唱，犒賞同仁整年的辛勞，還有機會帶著大獎回家過好年。

桃園區永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產四品牌2022年的年度績效依舊亮眼，不受疫情、升息等因素影響。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，業界最強且運作完善的聯賣制度，是成就「房仲第一品牌」地位的致勝關鍵，也帶動永慶加盟四品牌桃園2022業績年增2成，而聯賣業績更激增4成5，單店聯賣業績直逼850萬元，將最強創業平台實力展露無疑，也因此去年吸引超過400位夥伴加入，推升桃園區店數突破140店，傲視同業。

值得一提的是，從其他房仲品牌轉招加入的菁英，也順利在永慶加盟四品牌桃園區打造自己的事業。

根據統計，桃園區加盟店經營團隊有信義房屋資歷的，多達14間店，2022單店平均業績高達4,100萬元，另外有住商不動產、中信房屋背景的加盟店東長，也分別有11店和7店，顯見永慶房產集團的完善加盟環境，確實是加盟房仲的最強創業平台。

桃園區台慶不動產今年選在水悅莊園舉辦尾牙宴，席開30桌，由楊蒨時、符瓊音與one band玩樂團帶來精采表演。

選秀節目<超級偶像>出身的楊蒨時、符瓊音，不論抒情慢歌還是動感快歌都能駕馭自如，媲美演唱會規格，超強歌唱實力讓同仁們聽了如癡如醉。one band玩樂團也帶來多首朗朗上口的流行歌曲，並與台下同仁一起互動同樂，度過美好的夜晚。

而同仁們最期待的抽獎活動當然也沒有少，台慶不動產桃區經管會會長李元勇說，為感謝同仁過去一年來的努力，今年準備超過120個獎項，希望讓大家摸個好彩頭，明年錢「兔」無量！

另外，桃園區有巢氏房屋尾牙也將在1/16登場，場地選在桃園最頂級的皇家薇庭宴會廣場，席開92桌。宴會當天由氣勢磅礡的九天戰鼓打頭陣，為活動拉開序幕，主持人梅東生(小吳宗憲)活潑逗趣的主持，勢必讓現場笑聲不斷；邀請到的表演嘉賓還包括星光歌手葉瑋庭、愛樂團，及擔任壓軸的創作歌手陳零九，都將分別帶來多首動人好歌，要與現場近千位同仁盡情同樂。

有巢氏不動產桃區經管會也準備超過250個獎項讓同仁抽獎，經管會會長李佳樺表示，這次的獎項全部都是最實用的現金紅包，總獎金逼近80萬元，最大獎10萬元現金也準備了3個，要讓同仁在尾牙宴上吃得盡興、玩得也盡興！

緊接著在1月17日，將由桃園區永慶不動產暨永義房屋尾牙宴接棒登場，永慶不動產桃區經管會會長周業泰說，今年我們也是辦在皇家薇庭，桌數一口氣開到100桌，一定要讓所有同仁們享受最高規格的尾牙饗宴。

在表演嘉賓的部分，則邀請有「通告王」稱號的沈玉琳擔任主持人，開場則由人氣高漲的樂天桃猿啦啦隊—樂天女孩Rakuten Girls，以活力四射的舞蹈炒熱現場氣氛。

此外，更重磅邀請金曲歌王蕭煌奇，為同仁獻唱多首膾炙人口的好歌，讓大家一飽耳福！還有「High Star樂團」帶來的勁歌熱舞，保證絕無冷場，為2022年劃下完美句點。

周業泰說，為歡慶整年的豐收，今年最重要的抽獎活動，我們準備了300多個獎項，最大獎是10萬元現金紅包，希望讓大家滿載而歸。

永慶房產集團全台16場尾牙宴，自1/9起於全台各地陸續舉辦，總計席開1,800桌，預計超過24,000人同歡。其中，壓軸登場的「永慶房產集團聯歡尾牙」，將在1/19於台北南港展覽館舉辦，預計有4千名員工及眷屬出席。