下周五就是農曆春節長假的開始，台中一中商圈迎接兔年的到來，將自1月20日至2月5日舉辦長達17天的「2023一中逛到兔！HAPPY市集」活動，1月20日下午3點會在水利會尊賢大樓前廣場推出開幕歡慶典禮，消費者只要前往就可拿到10元發財紅包，並拿到摸彩券，周周抽200元現金，還有機會抽到50吋大電視。

一中商圈管委會主委陳信志表示，歷經三年疫情的衝擊，一中商圈店家過了一段好長的苦日子，也有約三成店家重新整頓或換手經營，但隨著疫情趨緩，人潮慢慢回籠了，店家都想在春節期間再創好業績，彌補以往的損失。

1月20日活動開幕當天下午2點起，就有熱鬧活動歡樂登場，如現場發送發財紅包及摸出兔年HAPPY市集慶開市大獎外，活動期間更推出狡兔三窟-大獎藏這裡，凡完成任務即可至服務台抽玉兔籤，獎品為商圈指定店家豐富美食享用券等，開幕活動當天，凡到開幕現場的民眾，皆可免費獲開幕摸彩券。

此外，凡前往會員店家消費滿百的民眾，即獲得一張摸彩券，周周抽200元現金，共計400名，最後一天再加碼現金大獎2萬元，總計10萬元現金。

陳信志說，一中商圈擁有流行老司機及每天萬名學子的消費客群聚，是新產品上市的最佳商機測溫計，也成為外地人口至台中遊玩的必逛行程。一中商圈更與中友百貨、益民一中商圈構成黃金三角，商圈涵蓋超過2,000家以上的店家，在近鄰11所知名學府，及周邊學生與購物人潮的支持，可望為市集帶來商機與人潮。