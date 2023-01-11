國發會近日公布的台灣12項淨零關鍵戰略中，將地熱列為重點開發的前瞻能源之一，工研院擁有全台唯一獲財團法人全國認證基金會TAF認證的地熱產能實驗室，也在台東成功提升不具自湧能力地熱井的發電效益。為呼應政府倡議，工研院與全球油田服務龍頭施蘭卜吉公司（SLB）簽署在台推廣電潛泵及相關服務合作備忘錄，引進適用於台灣地質特性的電潛泵設備，推動台灣地熱再生能源開發。

工研院自2021年起便於台東金崙地熱區以搭配SLB公司地熱電潛泵，成功將原先不具自湧能力的地熱井，提升發電效益到1MW以上，碳酸鈣結垢清除周期更由1周延長至9個月以上，大幅提升地熱發電效益。工研院表示，SLB是目前全球最大的油田服務公司，電潛泵設備相關開發更有超過80年的歷史，此次簽署合作備忘錄將深化雙方合作基礎，並推行至台灣其他案場開發。

地熱與太陽光電、風力發電等靠天吃飯的再生能源不同，工研院綠能與環境研究所所長王漢英指出，儲存於地層的熱能，不但具有穩定供電的特性，更無須搭配儲能設備，相當適合作為基載電力使用。但由於台灣變質岩地熱系統溫度及壓力較低，造成地下熱液的自湧能力不足，加上鈣離子濃度高，容易結垢沉積，以電潛泵的方式抽取熱能可克服上述關鍵問題。

王漢英表示，工研院具有國內唯一獲得財團法人全國認證基金會TAF認證的地熱產能實驗室，可提供準確地層特性及流體參數評估數據，已協助多家地熱開發業者完成地熱井產能評估。目前台灣東部規畫開發中的案場約有42MW（百萬瓦），足可供應10萬戶家庭全年供電。

SLB公司北亞區生產集團總經理馮凱表示，地熱作為清潔能源之一，在實現碳排放凈零目標方面發揮著至關重要的作用，SLB長期深耕新能源領域開發相關服務，看好台灣得天獨厚的地熱發電潛能，期待在與工研院緊密合作後，共同研發適用於台灣地熱井的電潜泵設備及其他配套生產系統。